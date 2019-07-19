الصين تدعو اميركا لوقف الضغوط على ايران

واضاف شوانغ في موتمره الصحفي اليوم الجمعه ان الصين تعتقد بان تنفيذ الاتفاق النووي الذي صادق عليه مجلس الامن الدولي في قراره يشكل السبيل الوحيد المتسم بالواقعية والفاعلية لمعالجة القضية النووية الايرانية وخفض التوتر.

وتابع ان بكين تدعو كافة الاطراف المعنية بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووی) بضبط النفس وایجاد الارضية اللازمة للحفاظ على هذا الاتفاق المشترك من خلال متابعة نهج الحوار، مضيفا انه على كافة الاطراف المعنية بالاتفاق ان تلتزم بها كي یتمکن الجمیع بما فيهم ايران من الحصول على حقوقهم المشروعة النابعة من الاتفاق.

واعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية عن امله بان ترد الولايات المتحدة على مطالب ايران بحسن النوايا وان تتخلى عن الاجراءات الخاطئة مثل ممارسة اقصى الضغوط عليها وان لا تمنع تنفيذ الاتفاق النووي وان تحترم حقوق كافة الاطراف في اطار هذا الاتفاق.

وردا على سوال آخر حول فرض الحظر الاميركي على ايران وعدد من الشركات الصينية اكد شوانغ بان بكين تعارض فرض واشنطن اجراءات الاحظر الاحادية وغير القانونية ضد ايران.

ودعا الولايات المتحدة الى تصحيح اساليبها الخاطئة ضد الشركات الصينية واحترام حقوق كافة الاطراف القانونية ومصالحها.

انتهى** 2018 ** 2342