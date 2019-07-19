الرباع الايراني سيامند رحمان يتقلد الذهب في بطولة العالم للمعاقين

وتمكن بطل الباراولمبياد الرباع سيامند رحمان في منافسات هذا الوزن التي جرت اليوم الجمعة ضمن بطولة العالم الجارية في مدينة نور سلطان بكازاخستان من رفع 265 كغم ليتقلد الميدالية الذهبية العالمية للمرة الثالثة.

اما الرباع الايراني الاخر في هذا الوزن منصور بورميرزائي فقد تمكن من رفع 236 كغم ليحل في المرتبة الثانية ويحوز الميدالية الفضية.

وحل في المرتبة الثالثة رباع من العراق.

وحاز المنتخب الوطني الايراني في هذه المسابقات 7 ميداليات شملت 3 ذهبية و 3 فضية و 1 برونزية.

وحصد الذهب لايران كل من: روح الله رستمي (80 كغم) وسيد حامد صلحي بور (97 كغم) وسيامند رحمان (فوق 107 كغم).

فيما نال الفضية كل من: نادر مرادي (72 كغم) وعلي اكبر غريب شي (107 كغم) ومنصور بورميرزائي (فوق 107 كغم).

اما البرونزية فقد نالها امير جعفري (65 كغم).

انتهى ** 2342