٢٠ يوليو ٢٠١٩ - ٠٢:٠١
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر 83402439
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رئيس مكتب الرئاسة الايرانية يؤكد ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي بوتيرة اسرع

رئيس مكتب الرئاسة الايرانية يؤكد ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي بوتيرة اسرع

طهران/ 20 تموز/يوليو- اشار رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود واعظي الى الحظر المفروض على ايران، مؤكدا ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات التي تحتاج الى الخارج لتلبية جزء من حاجاتها بوتيرة اسرع.

وخلال تفقده المعرض "الكامب" الدولي في دورته الـ25 اعرب واعظي في تصريح له الجمعة عن تقديره ودعم الحكومة الحازم للمنتجين ومقدمي الخدمات للمعتمدين على القدرات الداخلية، مؤكدا ضرورة بذل المساعي للارتقاء بجودة المنتجات الداخلية اكثر فاكثر من اجل التواجد المستديم في السوق التنافسية.

واعتبر واعظي التطورات الرقمية والالكترونية بانها تشكل احدى الحاجات الاساسية من اجل النهوض في البلاد، مؤكدا على ضرورة تحديث قطاع الزراعة التقليدية وتطويره باستخدام التقنيات الرقمية والاقمار الصناعية لزيادة المحاصيل عدة اضعاف وتبني الاقتصاد الرقمي والذكي في البلاد.

انتهى**  2018 ** 2342

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