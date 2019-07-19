رئيس مكتب الرئاسة الايرانية يؤكد ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي بوتيرة اسرع

وخلال تفقده المعرض "الكامب" الدولي في دورته الـ25 اعرب واعظي في تصريح له الجمعة عن تقديره ودعم الحكومة الحازم للمنتجين ومقدمي الخدمات للمعتمدين على القدرات الداخلية، مؤكدا ضرورة بذل المساعي للارتقاء بجودة المنتجات الداخلية اكثر فاكثر من اجل التواجد المستديم في السوق التنافسية.

واعتبر واعظي التطورات الرقمية والالكترونية بانها تشكل احدى الحاجات الاساسية من اجل النهوض في البلاد، مؤكدا على ضرورة تحديث قطاع الزراعة التقليدية وتطويره باستخدام التقنيات الرقمية والاقمار الصناعية لزيادة المحاصيل عدة اضعاف وتبني الاقتصاد الرقمي والذكي في البلاد.

انتهى** 2018 ** 2342