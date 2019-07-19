اصابة عشرات الفلسطينيين اثر قمع الاحتلال للمتظاهرين في جمعة حرق العلم

غزة- 19 تموز- يوليو- ارنا- أصيب عشرات المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي الذي أطلقته قوات الاحتلال الصهيوني لقمع الفلسطينيين المشاركين عصر اليوم الجمعة، في الجمعة الـ67 لمسيرات العودة وكسر الحصار عند الحدود الشرقية للقطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة ان 97 فلسطيني اصيبوا بجراح مختلفة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة منهم 49 بالرصاص الحي مشيرة الى اصابة طفل بجراح خطيرة شرق غزة واصابة عدد من الطواقم الاعلامية والصحية.

ووصل الاف الفلسطينين الى مخيمات العودة الخمس وهم يحملون اعلام فلسطين، كما قاموا بحرق العلم الصهيوني ورفع اعلام الدول العربية والصديقة لفلسطين وعلى رأسها الجمهورية الاسلامية في ايران.

ودعا البيان الختامي لهيئة مسيرات العودة وكسر الحصار الى المشاركة في الجمعة القادمة 68 بعنوان جمعة "لاجئي لبنان " للتعبير عن التلاحم مع أبناء الشعب في لبنان للتأكيد بصوت واحد على رفض مشاريع التصفية وأن وجود الشعب الفلسطيني في لبنان مؤقت.

وأشارت إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف لدفع اللاجئين للقبول بأي حل سياسي وخاصة صفقة القرن.

ولفتت إلى أن عدم قبول لبنان لصفقة القرن يترجمه التراجع عن القرارات التي تستهدف اللاجئين.

ودعا البيان إلى عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

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