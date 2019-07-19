الحرس الثوري يبث اولى الصور عن السفينة الحربية الاميركية

بثت العلاقات العامة للحرس الثوري مقاطع فيديو للسفينة الحربية الأميرکية التي التقطتها الطائرة الايرانية المسيرة وعادت سالمة إلی قاعدتها الجوية في ايران لتثبت مرة أخری مزاعم ترامب وأکاذيبه بشأن إسقاط الطائرة الايرانية.

ووفق ما وعد به الحرس الثوري بشأن عرضه لصور عن الطائرة المسيرة الايرانية التابعة للقوات الجوفضائية للحرس الثوري والتي زعم ترامب أن السفينة الحربية الأميرکية أسقطتها في مضيق هرمز يوم الخميس، نشر الحرس الثوري هذه الصور في وسائل الاعلام.

ووفق هذا التقرير فإن القوات المسلحة والقوات الجوفضائية للحرس الثوري قامت برصد ومتابعة السفينة الحربية الأميرکية "یو اس اس بوکسر" وخمس قطع بحرية ترافقها يوم الخميس لفترة لا تقصر عن ثلاث ساعات وخلال هذه المدة لم تسجل قواعد الطائرات المسيرة الايرانية أي نوع من الاجراءات غير العادية وأي شكل من التهديدات من قبل القوات الارهابية الأميرکية.

وبناء عليه فإن مزاعم السلطات الأميرکية بشأن اسقاط الطائرة المسيرة الايرانية في مضيق هرمز هي مجرد أکاذيب مفبرکة ولا أساس لها من الصحة.

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري قد وصفت في بيان اصدرته في وقت سابق من اليوم الجمعة مزاعم الاميركيين باسقاط طائرة ايرانية مسيرة في مضيق هرمز بانها مثيرة للسخرية ووعدت بانها ستبث قريبا مقاطع فيديو التقطتها الطائرة المسيرة للسفينة الحربية الاميركية.

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