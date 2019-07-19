متحدث الخارجية الايرانية: المسؤولون الاميركيون يستغلون كل فرصة لقلب الحقائق

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الجمعة وفي الرد على مزاعم نائب الرئيس الاميركي مايك بنس حول زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى فنزويلا، قال موسوي، ان زيارة وزير الخارجية الايراني الى فنزويلا تاتي للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية للدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز ولكن للاسف ان المسؤولين الاميركيين يستغلون كل فرصة للدعاية السلبية وقلب الحقيقة.

وكان نائب الرئيس الاميركي مايك بنس قد علق على زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى فنزويلا، معتبرا هذه الزيارة حسب مزاعمه مؤشرا لتوسع انشطة ايران المزعزعة للاستقرار.

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