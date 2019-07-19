١٩ يوليو ٢٠١٩ - ٢٢:٠٧
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83402500
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في الرد على مزاعم نائب الرئيس الاميركي..

متحدث الخارجية الايرانية: المسؤولون الاميركيون يستغلون كل فرصة لقلب الحقائق

متحدث الخارجية الايرانية: المسؤولون الاميركيون يستغلون كل فرصة لقلب الحقائق

طهران / 19 تموز / يوليو /ارنا- اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بان المسؤولين الاميركيين يستغلون كل فرصة للدعاية السلبية وقلب الحقيقة.

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الجمعة وفي الرد على مزاعم نائب الرئيس الاميركي مايك بنس حول زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى فنزويلا، قال موسوي، ان زيارة وزير الخارجية الايراني الى فنزويلا تاتي للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية للدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز ولكن للاسف ان المسؤولين الاميركيين يستغلون كل فرصة للدعاية السلبية وقلب الحقيقة.

وكان نائب الرئيس الاميركي مايك بنس قد علق على زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى فنزويلا، معتبرا هذه الزيارة حسب مزاعمه مؤشرا لتوسع انشطة ايران المزعزعة للاستقرار.

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