ظريف: مطالب اميركا الباطلة لن تجديها نفعا

جاء ذلك في تصريح ادلى به ظريف لمراسل وكالة "ارنا" في نيويورك اليوم الجمعة قبيل توجهه الى كاراكاس، في الرد على التصريحات الاخيرة للرئيس الاميركي الذي دعا الى امتناع ايران عن تخصيب اليورانيوم في اي مستوى كان وعقد اتفاق لمائة عام قادمة.

واضاف، ان هذه التصريحات تثبت بان الاتفاق النووي كان اتفاقا معقولا وان مطالب اميركا الباطلة لن تجديها نفعا.

وتابع وزير الخارجية، ان الذين يتحدثون بهذا الكلام عليهم ان يقولوا بانهم هم من ادوا في الاعوام الاولى للعقد الماضي الى رفع مستوى تخصيب ايران لليورانيوم اضعافا حينما طرحوا سياسة التخصيب بمستوى الصفر ومنعوا حصول اتفاق بين ايران والاتحاد الاوروبي.

وقال، ان كان ترامب يرغب بان يجرب حظه مرة اخرى بهذه الحركة الخاطئة فلينتظر النتيجة.

يتبع ** 2342