السفينة البريطانية "MESDAR" تغادر المياه الايرانية

وأظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن في وقت سابق أن ناقلة النفط مسدار التي تديرها شركة بريطانية غيرت اتجاهها للمرة الثانية، الجمعة، واتجهت عائدة إلى الخليج الفارسي في اطار مهمتها نحو ميناء راس تنورة في السعودية بعدما كانت غيرت اتجاهها في السابق صوب إيران.

وذكرت بعض وسائل الاعلام بان السفينة البريطانية مسدار والتي تحمل علم ليبريا قد تم توقيفها من قبل القوات المسلحة الايرانية.

وكانت العلاقات العامة للقوة البحرية للحرس الثوري قد اعلنت عن توقيف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وفي بيان لها أصدرته مساء الجمعة ، أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية، ان وحدة زوارق المنطقة الاولى للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، احتجزت ناقلة نفط بريطانية باسم "stena impero" خلال مرورها من مضيق هرمز بسبب عدم التزامها القوانين الدولية البحرية، وذلك بطلب من منظمة الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان.

وأضاف البيان الصادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري، ان ناقلة النفط المذكورة، تم اقتيادها الى الساحل وجرى تسليمها الى منظمة الموانئ والملاحة البحرية من اجل اجتياز المراحل القانونية وإجراء التحقيقات اللازمة.

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