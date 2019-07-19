المدعي العام الايراني يوجه رسالة الى القضاء النيجيري لضمان حقوق الشيخ الزكزاكي

وجاء في الرسالة ، ان الانباء الواصلة تفيد بتدهور الوضع الصحي لـ "ابو الشهداء" وزعيم الحركة الاسلامية النيجرية العلامة آية الله الشيخ ابراهيم الزكزاكي ، مما بعث على الاسى والاسف وجرح قلوب حماة الشعب النيجيري المظلوم.

وادان حجة الاسلام منتظري الاجراءات التعسفية لمرتكبي هذه الجريمة والعسكريين والحكومة النيجرية ، داعيا مسؤولي القضاء في نيجيريا باصرار للعمل في سياق استقلال القضاء وحماية حقوق مواطنهم السجين ، وتوفير الارضية للافراج عنه ونقله الى الجمهورية الاسلامية الايرانية لمعالجته، داعيا المحافل الحقوقية الدولية للتعاون والمساعدة في تنفيذ هذا الامر.

انتهى ** 2342