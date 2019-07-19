٢٠ يوليو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83402617
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المدعي العام الايراني يوجه رسالة الى القضاء النيجيري لضمان حقوق الشيخ الزكزاكي

المدعي العام الايراني يوجه رسالة الى القضاء النيجيري لضمان حقوق الشيخ الزكزاكي

طهران / 20 تموز / يوليو /ارنا- وجه المدعي العام في الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام محمد جعفر منتظري رسالة الى مسؤولي القضاء في نيجيريا داعيا فيها لضمان حقوق الشيخ ابراهيم الزكزاكي.

وجاء في الرسالة ، ان الانباء الواصلة تفيد بتدهور الوضع الصحي لـ "ابو الشهداء" وزعيم الحركة الاسلامية النيجرية العلامة آية الله الشيخ ابراهيم الزكزاكي ، مما بعث على الاسى والاسف وجرح قلوب حماة الشعب النيجيري المظلوم.

وادان حجة الاسلام منتظري الاجراءات التعسفية لمرتكبي هذه الجريمة والعسكريين والحكومة النيجرية ، داعيا مسؤولي القضاء في نيجيريا باصرار للعمل في سياق استقلال القضاء وحماية حقوق مواطنهم السجين ، وتوفير الارضية للافراج عنه ونقله الى الجمهورية الاسلامية الايرانية لمعالجته، داعيا المحافل الحقوقية الدولية للتعاون والمساعدة في تنفيذ هذا الامر.

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