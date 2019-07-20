ظريف : اميركا تزعزع الأمن والاستقرار أينما حلّت

واضاف ظريف للصحفين لدى وصوله الیوم السبت لمطار كاركاس: انّ "الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية تعانيان من انعدام الأمن بسبب الوجود الأميركي" ، مؤكدا "لايوجد مكان في العالم تحققت فيه الاستقرار بالتواجد الاميركي فأينما ذهب الأمريكيون كانوا سبباً في الضغط علی الشعوب وزيادة التطرف والإرهاب".

وأضاف ان "الشعب الفنزويلي يعرف كيف يعيش وكيف يتعايش دون تدخل الولايات المتحدة".

واعرب ظريف عن سروره بالمشارکة فی اجتماعات وزراء خارجیة حرکة عدم الانحیاز واجراء لقاءات ثنائية مع الاشقاء في فنزويلا.

ووصل وزير الخارجية الايراني صباح اليوم السبت الى العاصمة الفنزولية كاراكاس للمشاركة في اجتماعات حرکة عدم الانحياز حيث كان في استقباله نظيره الفنزويلي خورخي أريازا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سيدعباس موسوي قال ان السيد ظريف سيشارك في اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز في كاركاس و سيلقى كلمة هناك.

واضاف موسوي: سيلتقى ظريف كذلك خلال الزيارة بنظرائه وسيبحث معهم العلاقات الثنائية والاقليمية كما سيلتقي بالرئيس الفنزولي "نيكولاس مادورو" وعدد من المسؤولين بما فيهم وزير الخارجية ورئيس البرلمان.

وفي ختام مشاركته في اجتماع حركة عدم الانحياز سيزور ظريف نيكاراوغوا وبوليفيا ويلتقي مع كبار المسؤولين لبحث التعاون الثنائي.

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