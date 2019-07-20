ایران وترکیا تتفقان على زيادة تردد الشاحنات في حدود بازركان

واضاف "حسين كاخجي" اليوم السبت في تصريح لمراسل ارنا: في الاجتماع المشترك لمديري الجمرك الايراني والتركي تم التوصل الى الاتفاق على زيادة حجم تردد الشاحنات حتى ۵۰۰ شاحنة من قبل ايران و۷۰۰ شاحنة من قبل تركيا وتنسيق شؤون المسافرين.

واضاف: الى ذلك تم التوصل الى اتفاق حول توسيع ترانزيت المواشي وتبادل المعلومات الجمركية في الاجتماع المشترك.

واشار كاخجي الى اتفاق حول تنمية التبادل التجاري الى ۳۰ مليار دولار بين البلدين وقال ان حدود بازركان وسرو ورازي وجمارك تركيا من اهم عناصر تحقق الهدف المنشود حيث يجب بذل قصارى جهدنا لارتقاء مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين الى جانب الاسراع في ترخيص السلع ونقل المسافرين.

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