ايرلندا بأمكانها ان تلعب دورا مهما في تقليل التوترات الاقليمية

واضاف اسلامي في لقاء مع شبكة (RTÉ) ان ايرلندا لها مكانة خاصة في حل النزاعات الاقليمية حياديا وهذا الامر بأمكانه ان يعزز دورها في اجتماعات مجلس الامن الدولي.

ولفت الى ان الشعب الايراني كما الشعب الايرلندي يعانيان من التدخلات الاجنبية ويواجهان المشاكل وهما اليوم يتعرضان لحظر اقتصادي .

وفيما يتعلق بتوقيف ناقلة النفط الايرانية قبالة مضيق جبل طارق قال سفير ايران: ان العلاقات بين طهران ولندن شابها التوتر ولكن هذه قضايا بسيطة، مؤكدا على ان ايران من دعاة السلام والاستقرار في الخليج الفارسي ولكنها تدافع عن مصالحها بكل قوة وحسم.

وبين ان ايران تعتقد ان ايرلندا بأمكانها ان تلعب دورا ايجابيا في تقليل التوترات في المنطقة وقال نعلم ان دبلن تسعى لعضوية مجلس الامن الدولي وفي حال تم قبولها فأن بامكانها ان تلعب دورا حيويا في تقليل التوترات.

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