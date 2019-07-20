شمخانی: تصريحات بولتون مصداق لنقض العهود

واضاف الادميرال شمخاني: ان تخصيب اليورانيوم للاغراض السلمية هو حق لجميع الدول الاعضاء في معاهدة حظر الاسلحة النووية NPT وان هذا الحق لايمكن سلبه او منحه .

وقال ايضا ان تفسير امیرکا من NPT کان مغایرا ولكن ايران وفي العام ۲۰۱۳ اجبرتها على الاعتراف بهذا الحق وبعدها الجلوس على طاولة المفاوضات.

وبين ممثل سماحة القائد ان قبول امريكا الحق الايراني في تخصيبها اليورانيوم كان شرطا لدخول المفاوضات وليس من نتائجها .

وصرح ان دول ۵+۱ اكدت الحق الايراني القانوني في تخصيب اليورانيوم واقرتها في الاتفاق النووي وان مجلس الامن الدولي اقر ذلك في القرار ۲۲۳۱ هذا الحق واصبح وثيقة دولية ملزمة لجميع دول العالم.

واعتبر شمخاني في المذكرة تصريحات مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون حول نفي الحق الايراني في تخصيب اليورانيوم بانها مصداق لنقض العهود والاحادية وعدم الاعتراف بالمواثيق الدولية وانها تفتقر المصداقية القانونية.

وكان جون بولتون قد ادعى يوم امس الجمعة في تغريدة ان افضع الاخطاء التي ارتكبت في الاتفاق النووي مع ايران هي السماح لها بالاحتفاظ بقدارتها في تخصيب اليورانيوم وقال ايران يجب ان لا يكون عندها تخصيب اليورانيوم مطلقا.

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