قيادي فلسطيني يدعو إلى رفع دعاوى ضد المطبعين مع الاحتلال

واعتبر خلف لقاء وزير الخارجية البحريني مع وزير خارجية الاحتلال قبل أيام تطبيع علني ومدان باشد العبارات ونموذج سيء لا يحتذي به، لافتا إلى أن ورشة البحرين الاقتصادية التي كانت في 25 حزيران/ يونيو للتطبيع مع دولة الاحتلال.

وقال لمراسلنا "إن ما جرى من لقاء بين وزير الخارجية البحريني ووزير خارجية العدو الصهيوني اذعان للإملاءات الأمريكية ونموذج سيئ للعرب".

ولفت خلف إلى أن جمعة "حرق العلم الصهيوني" جاءت ردا على محاولات بعض الأنظمة العربية التطبيع مع دولة الاحتلال".

وأكد على أن التطبيع منافي لقرارات القمم العربية وهو خنجر مسموم في ظهر القضية الفلسطينية ومرفوض جملة وتفصيلا، مطالبا الشعوب العربية بالوقوف في وجه هذه الأنظمة التي تحاول أن تطبع مع الاحتلال الصهيوني".

وشدد خلف أن "شعبنا الفلسطيني متمسك بحقوقه الوطنية ولا يمكن أن يغفر لأي دولة تقوم بالتطبيع وتمارس الإجحاف بحق حقوق شعبنا".

وطالب القيادي في الجبهة الديمقراطية بمواجهة كل أشكال التطبيع ورفع دعاوي ضد هذه الأنظمة في جامعة الدول العربية ووضع حد لهذا التجاري على مسالة التطبيع على حقوق الشعب الفلسطيني.

وكان وزير الخارجية الصهيوني "يسرائيل كاتس" أعلن الخميس الفائت أنه التقى بشكل علني نظيره البحريني بواشنطن في خطوة هي الأولى من نوعها بين البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية.

وفي حزيران/يونيو، أعلن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في مقابلة نادرة لمسؤول خليجي مع وسيلة إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تشكل جزءا من "تراث هذه المنطقة تاريخيا" وأن "للشعب اليهودي مكانا بيننا".

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