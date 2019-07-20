كمالوندي: منشآت فوردو النووية لم يتم اغلاقها

واضاف كمالوندي ردا على بعض الشائعات حول اغلاق منشآت فوردو النووية : ان المنشأت لم يتم اغلاقها وان المركز الوطني للفراغ يزاول نشاطه فيها ويقوم بالبحث وتطوير صمامات الفراغ.

وقال ایضا ان صمامات الفراغ لها استخدامات نووية معقدة وان المحلل النووي الامريكي "ديفيد البرايت" اعترف في تقريره الاخير بتطور هذه التكنولوجيا .

واشار المتحدث باسم المنظمة الوطنية للطاقة النووية الى انظمام ايران الى الدول التي تمتلك تكنولوجيا الـ" الكم" ( كوانتوم) وقال ان الحدث المهم والقيم الذي هو على ابواب التحقق في منظمة الطاقة هو الدخول الى الثورة التكنولوجية العالمية وهي الكوانتوم والذي سيغير الكثير خلال العقود القادمة في مجال تطوير الاتصالات والمعالجات فوق السريعة جدا.

وبين كمالوندي ان المركز الوطني للكم سيقوم قريبا بتجربة ارتباط ذرات الكوانتوم على بعد متر واحد وبهذا ستكون ايران الدولة الاولى في الشرق الاوسط والعالم الاسلامي التي تمتلك هذه التكنولوجيا ومن ضمن عدة دول عالمية في مجال تثبيط الجُسيمات في المجال الكمومي والفوتونات.

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