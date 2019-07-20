ضبط ثلاثة اطنان و570 كلغ من المخدرات في قم

واوضح العميد عبدالرضا أقا خاني، في تصريح اليوم السبت لمراسل "ارنا"، انه تم ضبط 3 اطنان و12 كلغ من الافيون و276 كلغ من الحشيش و205 كلغ من المورفين و20 كلغ من الهيرويين خلال الفترة المشار اليها في قم.

واشار الي تدمير 11 عصابة كانت تنشط في مجال تهريب وانتاج وتوزيع انواع المخدرات؛ والقبض علي 95 مهربا خلال هذه الفترة.

الجدير بالذكر أنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية خاضت طوال 40 سنة مضت حرباً ضارية ضد المخدرات ومهربيها الاشرار وقدّمت خلالها ما يقارب الـ 4 آلاف شهيد والالاف من المصابين.

انتهي** 1453/ ح ع **