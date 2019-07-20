سفیر ایران یسلم اوراق اوراق اعتماده الى رئيس جمهورية البرتغال

واشار رئيس جمهورية البرتغال خلال استلام اوراق اعتماد السفير الايراني، الى العلاقات التاريخية والثقافية بين ايران والبرتغال؛ معلنا استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية في جميع المجالات السياسية والثقافية و الاقتصادية.

وتطرق دی سوزا الى التعدية في النظام الدولي؛ مشددا على ضرورة حفظ الاتفاق النووي كمثال للتعددية الدولية؛ ومعربا عن اسفه لخروج امريكا الاحادي منه ورغبة اوروبا وبلاده في الحفاظ عليه والسعي لتأمين المصالح الايرانية.

واعرب الرئيس البرتغالي عن امله في ان يبقى الباب مفتوحا للتفاوض وحل المشاكل بالطرق الدبلوماسية .

من جانبة، ابلغ سفير ايران تحيات رئيس الجمهورية الاسلامية الى نظيره البرتغالي مجددا الدعوة له لزيارة ايران؛ وقال : ان العلاقات التاريخية بين ايران والبرتغال والتي تمتد لاكثر من خمسمائة عام هي دعامة قوية للعلاقات الحالية؛ مرحبا بتنمية العلاقات الثنائية وفي جميع المجالات بين البلدين.

واشار دامن باك جامي الى الظروف الحالية للاتفاق النووي؛ معتبرا هذا الاتفاق نتيجة للتفاوض والدبلوماسية التي هي ركائز العلاقات الحالية بين الدول.

وبین السفیر التزام ايران بتعداتها بتأييد منظمة الطاقة الذرية من خلال خمسة عشر تقريرلها؛ معتبرا ان قرار تقليص هذه التعهدات هو سعي الجمهورية الاسلامية الحفاظ على الاتفاق من الانهيار الكامل؛ واضاف ان اوروبا عليها تنفيذ التزاماتها النووية وضمان استفادة ايران من مزايا الاتفاق الاقتصادية والضغط على امريكا التي نقضت اتفاقا دوليا مصادقا عليه من مجلس الامن الدولي كي لاتضع العراقيل امام العلاقات التجارية العادية بين ايران والدول الاوروبية.

وفي الختام، اكد دامن باك جامي على ان الجمهورية الاسلامية واكثر من اي يوم مضى تطالب بالامن والاستقرار في المنطقة والخليج الفارسي وتعتبر ان التوترات لاتصب بمصلحة الشعوب فيها.

انتهى**م م/ ح ع**

