لاعب الجودو الايراني يحرز فضية بطولة اسيا 2019

وكان خجسته قد فاز في مبارتيه الاولى والثانية على شمشايف وتابا رمضان من كازخستان .

وفي المبارت النهائية، قدم لاعب الجودو الايراني اداءاً جيدا امام لاعب من البلد المضيف لكنه خسر المباراة في النقطة الذهبية ليحرز فضية الوزن تحت 65 كغم.

واقيمت منافسات كازاخستان المفتوحة على يومي 18 و 19 تموز الحالي .

انتهى**م م/ ح ع **