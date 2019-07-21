فضية وبرونزيتان لایران فی اليوم الثاني للبطولة

وتقام بطولة اسيا للكارتية 2019 السادسة عشر في فئتي الرجال والسيدات في مدينة طشقند الاوزبكية بمشاركة 340 لاعبا و لاعبة من 33 دولة .

ويشارك فريق ايران بمنافسات الكاتا والكوميتيه سيدات ورجال بالبطولة الاسيوية.

احرزت اللاعبة الايرانية «فاطمه صادقی»امس السبت البرونزية بفوزها على لاعبة من كوريا الجنوبية.

وفاز منتجب كاتا الرجال على منتخب هونغ كونغ واحرز البرونزية .

واحرز منتخب كاتا السيدات الايراني الفضية بعد عدم حضورهم امام منتخب سيدات اليابان في المباراة النهائية بسبب الاصابة.

وكان اللاعب الايراني "سجاد كنج زادة" نال الميدالية البرونزية بنزال الوزن الثقيل اثر فوزه على القرغيزي "اديلت شاديكنواه" .

وكذلك احرز "بهمن عسكري" البرونزية بنزال دون 75 كغم، اثر فوزه على الاوزبكي "دستان بيك اوتابولاييف".

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