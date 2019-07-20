هنية : نتطلّع إلى نتائج مهمة من وراء زيارة وفد حماس الى طهران

وفي لقاء أمام صحفيين أتراك عبر الفيديو كونفرس، اليوم السبت، تطرق هنية الى الوضع في سوريا؛ قائلا ان "قرار الخروج من سوريا كان قرارا مؤسساتيا ودُرس بشكل كامل وتحركنا في بداية الأزمة مع الجهات السورية للحفاظ على سوريا وأمنها".

وأضاف : ان كل ما نتمناه في هذه المرحلة هو عودة سوريا إلى عافيتها لأداء دورها في المنطقة؛ بحسب موقع العهد الاخباري.

وتفيد التقارير ذات الصلة، ان الوفد القيادي الذي يمثل حماس في طهران سيعقد عدة لقاءات هامة مع مسؤولي البلاد "في إطار استمرار وتعزيز وتطوير العلاقة بين حماس والجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواجهة الكيان الصهيوني والمخططات الأمريكية الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية، والعدوان على المنطقة والحصار على إيران".

وتفيد التقارير ايضا، ان مساعد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "صالح العارودي"، ومسؤول الشؤون الخارجية "ماهر صلاح"، الى جانب "موسى ابو مرزوق" و"حسام بدران" اثنين من كبار القادة في حماس سيكونون ضمن اعضاء وفد الحركة الزائر الى طهران.

انتهى ** ح ع