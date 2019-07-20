السيدات الايرانيات يحققن نتائج مذهلة في بطولة اسيا للكاراتية بطشقند

وتمکنت اللاعبة الايرانية للكاراتية "طراوت خاكسار" في وزن تحت 55 كيلوغرام من الفوز على نظيرتها الاوزبكية "سوينيتش راخيموآ" بنتيجة 7- صفر في المباراة النهائية واحرزت المدالية الذهبية.

کما فازت اللاعبة الايرانية الاخرى "حميده عباسعلي" في وزن فوق 68 كيلوغرام مقابل نظيرتها الكازاخية "صوفيا برولستوا" في المباراة النهائية ايضا وتقلدت المدالية الذهبية هي الاخرى.

وفي وزن تحت الـ 61 كيلوغرام خسرت اللاعبة الايرانية للكاراتية "رزيتا عليبور" امام نظيرتها الصينية "جيا اويان" في المباراة النهائية حيث انتهت المباراة بالتساوي في الوقت القانوني لكن فريق الحكم اعلن فوز اويان في نهاية المطاف وحصدت عليبور على المدالية الفضية.

هذا وفاز قائد المنتخب الوطني للكاراتية للرجال "ذبيح الله بورشيب" بالمدالية الذهبية بعد تغلبه على نظيره الاردني "محمود ساجان" في المباراة النهائية بنتيجة واحد – صفر.

وكان كلا من اللاعبين الايرانيين للكاراتية بهمن عسکری وسجاد کنج زاده واللاعبة الايرانية فاطمة صادقي احرزوا المدالية البرونزية فضلا عن فريق الكاتا للمنتخب الوطني للرجال المكون من ابوالفضل شهرجردي وميلاد فرازمهر وعلي زند.

وحصل فريق الكاتا للمنتخب الوطني للسيدات المكون من الناز تقبي بور، وشادي جعفري زاده ونجمة قاضي زاده، على المدالية الفضية بعدما انسحب عن المباراة النهائية مع نظيره الياباني بسبب اصابة جعفري زاده في التمارين.

انتهى**2018/ ح ع**