سفير ايران لدی عشق أباد : حدود ایران و تركمانستان المشتركة هي الاكثر امانا في المنطقة

و في حديث خاص مع مراسل "ارنا"، السبت، قال احمدي : ان حكومة تركمانستان صرحت مرارًا وتكرارًا في الأزمات السياسية والأمنية الإقليمية بأنها لن تسمح لأي بلد باستخدام أراضيها ضد إيران.

واضاف : لم تتخذ تركمانستان موقفا ضد إيران و لم تؤيد الحظر الجائر بحق الشعب الإيراني ولو ضمنيًا؛ وقد كانت على الدوام إلى جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية.

و فيمايتعلق بالعلاقات الإقتصادية بين البلدين، اشار احمدي الی ان تركمانستان هي شريكة ايران الاولى في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز؛ مضيفا ان حجم التجارة بين البلدين تبلغ خمسة مليارات دولار حاليا.

و صرح احمدي، ان السبب الرئيسي للصداقة القائمة بين إيران وتركمانستان حكومة و شعبا، يكمن في ثقتهما المتبادلة والقواسم المشتركة الثقافية.

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