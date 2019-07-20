الحكومة تولي اهمية كبيرة الى طلاب العلوم الاسلامية السنة فی ایران

وفي تصريح له اليوم السبت من محافظة هرمزكان (جنوب)، اكد حجة الاسلام لطفي على انه ليست هناك اية قيود في الجمهورية الاسلامية على صعيد التقدم والرقي الديني والاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الامور بالنسبة للمواطنين السنة في ارجاء البلاد.

وشدد هذا المسؤول، على علماء السنة والشيعة بضرورة التحلي باليقظة والحكمة في مواجهة مؤامرات الاعداء الرامية الى شرخ الصف الاسلامي وبثّ الخلافات المذهبية بين المسلمين.

وقال حجة الاسلام لطفيان : ينبغي لنا جميعا من خلال تحديد اعدائنا وبهدف صد مؤامرات الاستكبار، المضي قدما نحو تعزيز الوحدة والتماسك في الصعيد الاجتماعي وبما يسهم في حماية الحضارة الاسلامية الكبرى.

انتهى ** ح ع