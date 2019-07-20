ظريف : احتجاز الناقلة البريطانية تم بطلب منظمة المواندئ الايرانية

وافاد القسم الاعلامي في وزارة الخارجية الايرانية، ان هانت وخلال اتصال هاتفي اليوم مع ظريف الذي يجري حاليا زيارة للعاصمة الفنزويلية، استعرض آخر التطورات بشان ايقاف السفينتين (الايرانية والبريطانية).

واكد وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال، انه خلافا لإجراء بريطانيا اللاقانوني بشان احتجاز ناقلة النفط الايراني، فإن قرارنا جاء تلبية لطلب منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية وذلك نظرا لانتهاك السفينة البريطانية القوانين؛ مضيفا ان متابعة هذا الامر يجب ان يتم عبر القنوات القانونية والحقوقية.

واكد ظريف على ضرورة البحث عن حلول قانونية وتجنب التصعيد في هذا الخصوص.

وكان سلاح البحر التابع لحرس الثورة الاسلامية اعلن مساء امس الجمعة انه قام، بناء على طلب منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية، باحتجاز سفينة "ستينا ايمبرو" البريطانية بسبب اطفاء "جهاز تحديد التموضع" وتفريغ النفايات النفطية في البحر.

ياتي ذلك فيما تواصل الحكومة البرطانية احتجاز سفينة محملة بالنفط الايراني على مدى اسبوعين في منطقة جبل الطارق وذلك بذريعة انتهاك الحظر الاووربي على سوريا؛ كما اعلنت لندن امس عن قرارها بتمديد هذا الاحتجاز.

انتهى ** ح ع