٢١ يوليو ٢٠١٩ - ٠١:٥٦
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر 83404159
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وزير الخارجية : الارهاب الاقتصادي الامريكي خطر عالمي

وزير الخارجية : الارهاب الاقتصادي الامريكي خطر عالمي

دولي طهران 21 تموز / يوليو / ارنا- وصف وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة لامريكية اليوم، بانه خطر عالمي.

واشار ظريف خلال تغريدة له الى زيارته، السبت، للعاصمة الفنزويلية كاراكاس من اجل المشاركة في ملتقى وزراء خارجية الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز في اطار الرد على التحركات الامريكية الاحادية.
واكد وزير الخارجية الايراني في تغريدته : نحن في اطار التعامل مع العالم لا نسعى وراء الاطاحة بقادة الدول ولانحاول ايضا تعزيز مكانتهم؛ انه قرار يعود الى شعب ذلك البلد.
انتهى ** ح ع

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