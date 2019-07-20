وزير الخارجية : الارهاب الاقتصادي الامريكي خطر عالمي

واشار ظريف خلال تغريدة له الى زيارته، السبت، للعاصمة الفنزويلية كاراكاس من اجل المشاركة في ملتقى وزراء خارجية الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز في اطار الرد على التحركات الامريكية الاحادية.

واكد وزير الخارجية الايراني في تغريدته : نحن في اطار التعامل مع العالم لا نسعى وراء الاطاحة بقادة الدول ولانحاول ايضا تعزيز مكانتهم؛ انه قرار يعود الى شعب ذلك البلد.

انتهى ** ح ع