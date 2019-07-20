ظريف يجري مباحثات مع مادورو

واستعرض وزير الخارجية الايراني، في لقائه السبت، الرئيس الفنزويلي شتى المجالات الثنائية والقضايا الدولية التي تهم البلدين.
وكان ظريف قد غادر عصر الجمعة نيويورك بعد زيارة استغرقت 6 ايام من اجل المشاركة في اجتماع منظمة الامم المتحدة؛ متجها الى العاصمة الفنزويلية كاراكاس لحضور اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز.
انتهى ** ح ع
طهران / 12 تموز / يوليو / ارنا- التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف برئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض وزير الخارجية الايراني، في لقائه السبت، الرئيس الفنزويلي شتى المجالات الثنائية والقضايا الدولية التي تهم البلدين.
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