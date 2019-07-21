ظريف يحضر إجتماع لجنة فلسطين في حركة عدم الإنحياز

والتقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف برئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان ظريف قد غادر عصر الجمعة نيويورك بعد زيارة استغرقت 6 ايام من اجل المشاركة في اجتماع منظمة الامم المتحدة؛ متجها الى العاصمة الفنزويلية كاراكاس لحضور اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز.

ووصل وزير الخارجية صباح أمس السبت الى كاراكاس، حيث كان في استقباله نظيره الفنزويلي خورخي أريازا.

وفي ختام زيارته الى فنزويلا سيتوجه ظريف الى نيكاراوغوا وبوليفيا.

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