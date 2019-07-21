٢١ يوليو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83404369
٠ Persons

لاريجاني: الحرس الثوري قام بالرد على القرصنة البريطانية

لاريجاني: الحرس الثوري قام بالرد على القرصنة البريطانية

طهران / 21 تموز / يوليو / ارنا – قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي " على لاريجاني " ان البريطانيين قاموا بالقرصنة والحرس الثوري قام بالرد عليهم .

واضاف لاريجاني اليوم الاحد في الجلسة العلنية للبرلمان وردا على احد اعضاء المجلس الذي طالب البرلمان التحدث حول انجازات الحرس والقوات البحرية فيما يتعلق بتوقيف الناقلة البريطانية :  ان البريطانيين قاموا بالقرصنة والحرس الثوري قام بالرد عليهم .
انتهى**م م**
 

تعليقك

You are replying to: .
9 + 1 =