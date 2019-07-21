لاريجاني: الحرس الثوري قام بالرد على القرصنة البريطانية

طهران/ ۲۱ تموز/يوليو/ارنا- أكبر خطأ ترتكبه الدول الغربيّة التي تشهر سيف العداء في وجه إيران هذه الأيام، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، إنّها تسيء تقدير قوة الخصم الإيراني وحلفائه، وردود فعلهم المحتملة تجاه استفزازاتها السياسية والعسكرية والتّصعيد الحالي في منطقة الخليج الفارسي، وما يتفرع عنه من أزمات، مثل حرب احتجاز الناقلات، هو المثال الأبرز في هذا الصدد.