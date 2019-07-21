لاريجاني: الحرس الثوري قام بالرد على القرصنة البريطانية

واضاف لاريجاني اليوم الاحد في الجلسة العلنية للبرلمان وردا على احد اعضاء المجلس الذي طالب البرلمان التحدث حول انجازات الحرس والقوات البحرية فيما يتعلق بتوقيف الناقلة البريطانية : ان البريطانيين قاموا بالقرصنة والحرس الثوري قام بالرد عليهم .
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طهران / 21 تموز / يوليو / ارنا – قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي " على لاريجاني " ان البريطانيين قاموا بالقرصنة والحرس الثوري قام بالرد عليهم .
واضاف لاريجاني اليوم الاحد في الجلسة العلنية للبرلمان وردا على احد اعضاء المجلس الذي طالب البرلمان التحدث حول انجازات الحرس والقوات البحرية فيما يتعلق بتوقيف الناقلة البريطانية : ان البريطانيين قاموا بالقرصنة والحرس الثوري قام بالرد عليهم .
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