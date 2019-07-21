٢١ يوليو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83404508
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خلال ثلاثة اشهر..

تقديم العلاج السريري لاكثر من ۱۷ الف مريض اجنبي بمستشفيات ايران

تقديم العلاج السريري لاكثر من ۱۷ الف مريض اجنبي بمستشفيات ايران

سبزوار / ۲۱ تموز / يوليو / ارنا – قال مدير دائرة السياحة العلاجية في وزارة الصحة الايرانية "سعيد هاشم زاده" انه خلال الثلاثة اشهر الاخيرة تم تقديم العلاج السريري لاكثر من ۱۷ الف مريض اجنبي في مستشفيات ايران ومن المتوقع ان يشهد توافد الاجانب للعلاج هذا العام زيادة ملحوظة نظرا للتنمية الكبيرة في البنى الطبية .

واضاف هاشم زاده ان ۱۶۹ مستشفى في البلاد مسموح لها استقبال الاجانب للعلاج ، مبينا انه خلال العام الماضي قدمت المراكز العلاجية الايرانية خدماتها العلاجية السريرية لاكثر من ۷۰ الف مريض اجنبي.

واوضح ان ۹۰ بالمائة من المراجعين كانوا من افغانستان والعراق وجمهورية اذربيجان والكويت وعمان والبحرين وباقى الدول المطلة على الخليج الفارسي.

وقال ان توافد الاجانب للعلاج خلال العام ۲۰۱۸ شهد زيادة بمقدار ضعف ونصف مقارنة بالعام الذي سبقه ومن المتوقع ان يزداد بنهاية العام الحالي بمقدار الضعفين نظرا للامكانيات المستحدثة في المراكز العلاجية.

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