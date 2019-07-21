تقديم العلاج السريري لاكثر من ۱۷ الف مريض اجنبي بمستشفيات ايران

واضاف هاشم زاده ان ۱۶۹ مستشفى في البلاد مسموح لها استقبال الاجانب للعلاج ، مبينا انه خلال العام الماضي قدمت المراكز العلاجية الايرانية خدماتها العلاجية السريرية لاكثر من ۷۰ الف مريض اجنبي.

واوضح ان ۹۰ بالمائة من المراجعين كانوا من افغانستان والعراق وجمهورية اذربيجان والكويت وعمان والبحرين وباقى الدول المطلة على الخليج الفارسي.

وقال ان توافد الاجانب للعلاج خلال العام ۲۰۱۸ شهد زيادة بمقدار ضعف ونصف مقارنة بالعام الذي سبقه ومن المتوقع ان يزداد بنهاية العام الحالي بمقدار الضعفين نظرا للامكانيات المستحدثة في المراكز العلاجية.

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