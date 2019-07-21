منتخب رجال ایران لرفع الاثقال یفوز ببطولة العالم للمعاقين ۲۰۱۹

وفي اليوم الاخير للبطولة تمكن بطل الباراولمبياد الرباع سيامند رحمان من رفع ۲۶۵ كغم ليتقلد الميدالية الذهبية العالمية للمرة الثالثة.

اما الرباع الايراني الاخر في هذا الوزن منصور بورميرزائي فقد تمكن من رفع ۲۳۶ كغم ليحل في المرتبة الثانية ويحوز الميدالية الفضية. وحل في المرتبة الثالثة رباع من العراق.

وحاز المنتخب الوطني الايراني في هذه المسابقات ۷ ميداليات شملت ۳ ذهبية و ۳ فضية وبرونزية واحدة.

وحصد الذهب لايران كل من: روح الله رستمي (۸۰ كغم) وسيد حامد صلحي بور (۹۷ كغم) وسيامند رحمان (فوق ۱۰۷ كغم).

فيما نال الفضية كل من: نادر مرادي (۷۲ كغم) وعلي اكبر غريب شي (۱۰۷ كغم) ومنصور بورميرزائي (فوق ۱۰۷ كغم).

اما البرونزية فقد نالها امير جعفري (۶۵ كغم).

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