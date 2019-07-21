تصدير ۸۷۰ مليون دولار من المنتجات الصناعية في سمنان

واضاف اسودي اليوم الاحد للصحفيين انه تم تصدير الفين و۵۱۰ الف طن من السلع بقيمة ۸۷۸ مليون دولار في قطاع التجارة من محافظة سمنان خلال الفترة المذكورة .
وتنشط حاليا اكثر من الفين و۲۰ وحدة انتاجية وصناعية في محافظة سمنان.
انتهي** ۱۴۵۳**۱۰۴۹
سمنان/ ۲۱ تموز/ يوليو/ ارنا- قال رئيس مؤسسة الصناعات والمناجم والتجارة في محافظة سمنان (وسط ايران) "بهروز اسودي" :منذ بداية حكومة الرئيس روحاني تم تصدير اكثر من ۸۷۸ مليون دولار من المنتجات الصناعية من المحافظة.
واضاف اسودي اليوم الاحد للصحفيين انه تم تصدير الفين و۵۱۰ الف طن من السلع بقيمة ۸۷۸ مليون دولار في قطاع التجارة من محافظة سمنان خلال الفترة المذكورة .
وتنشط حاليا اكثر من الفين و۲۰ وحدة انتاجية وصناعية في محافظة سمنان.
انتهي** ۱۴۵۳**۱۰۴۹
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