العراق يتطلع لافتتاح قنصلية له في مدينة إيلام غرب ايران

وخلال لقائه مساعد محافظ إيلام في الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية "محمد نوذري"، أشاد فراس مجيد بالجهود التي يبذلها المسؤوليين الايرانيين في إطار تعزيز العلاقات الايجابية بين طهران وبغداد وتوفير التسهيلات اللازمة.

إلى ذلك، اعتبر نوذري في هذا اللقاء، افتتاح القنصلية العراقية في إيلام بأنه أمر ضروري، مشيرا إلى حجم الزوار وارتيادهم الملحوظ من منفذ مهران الحدودي إلى جانب تواجد أكثر المواطنين العراقين في هذه المحافظة بالنسبة للمحافظات الأخرى.

ولفت إلى الموقع الجغرافي الخاص الذي تتمتع به محافظة إيلام، قائلا إنها جسر تواصل بين الشعبين الإيراني والعراقي والتي تساعد في تيسير العلاقات بين البلدين.

وفي معرض اشارته إلى إلغاء التأشيرة في أيام أربعين الإمام الحسين (ع)، توقع مساعد محافظ إيلام أن يرتاد أكثر من ۴ ملايين زائر من منفذ مهران الحدودي هذا العام، مما يجعل وجود قنصلية عراقية هناك أمرا ضروريا.

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