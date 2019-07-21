"هردك ".. سنجاب ايراني نادر يجذب السياح لسيستان وبلوجستان

حجمه الصغير وذيله الطويل الكثيف الشعر و مخالبه الجميلة ونظراته الحنونه جعل من السنجاب البلوتشي احد المعالم السياحية في سيستان وبلوجستان التي تستقطب انظارهم وخاصه عند حركته بين الاشجار والنخيل.

ما يميز "هردك" هو حجمه الصغير واذناه متوسطة الطول وذيله الطويل الكثيف الشعر وان الصوت الذي يصدره يشبه صفير الطيور ويعيش في المزارع وبساتين النخيل.

وقال مدير دائرة البيئة في سيستان وبلوجستان "وحيد مردان بور" ان هذا النوع من السنجاب شوهد في المحمية "باهوكلات" جنوب سيستان وبلوجستان وان اعداده جيده نسبيا وبسبب اهميته بالنسبة لاهالي المنطقة فإنه لايواجه خطر الانقراض.

وتعتبر سناجب الأشجار حيوانات شديدة الحذر ونشطة ويزيد نشاطها بصورة رئيسية أثناء ساعات النهار، على النقيض من أغلب القوارض الأخرى.

ولهذه السناجب مخالب قوية وحادّة، ومفاصل كل من المعصم والكاحل مرنة إلى درجة كبيرة وبإمكانها أن تمشي متعلقة بأسفل أغصان الأشجار بغية الوصول إلى الطعام، كما تنزل من على جذع الشجرة مسرعة في الجري. وتقفز من غصن لآخر مستخدمة ذيلها الكث في حفظ توازنها.

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