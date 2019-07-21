خرازي: تحرير فلسطين أحد تطلعات الجمهورية الإسلامية الايرانية

وخلال لقائه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "صالح العاروري" صباح اليوم الأحد، أضاف خرازي أن إيران ومنذ بداية الثورة الإسلامية بذلت "جهود حثيثة" لدعم المقاتلين الفلسطينيين.

من جانبه، وجه العاروري كلمة شكره على المواقف الإيرانية في القضية الفلسطينية، معربا عن أمله في استمرار التعاون الإخائي بين ايران وفلسطين حتى تحرير القدس.

وفي معرض اشارته إلى الحظر الغربي على إيران، قال: آمل في أن يتم إلغاء هذا الحظر في أسرع وقت ممكن.

وأجرى وفد رفيع المستوى من حركة حماس الفلسطينية أمس السبت زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة "صالح العاروري"، ومن المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين.

وكان المركز الفلسطيني للإعلام قد كتب تعليقا على هذه الزيارة، بأن الزيارة تتم في ظروف إقليمية حساسة، حيث وصفها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بأنها زيارة مهمة، مضيفا: إننا بانتظار نتائج مهمة منها.

ويرافق العاروري في زيارته إلى طهران كل من موسى ابومرزوق وحسام بدران وماهر صلاح وأعضاء آخرين من الحركة.

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