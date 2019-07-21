160 نائبا يدعمون اجراء الحرس الثورى في ايقاف الناقلة البريطانية

وجاء في البيان الذي تلاه النائب " عليرضا رحيمي" انه وخلال الاسابيع الاخيرة كانت هناك تحركات مشكوكة وبعض الاعمال التخريبية وانفجارات في ناقلات النفط و ايقاف غيرالقانوني لناقلة النفط الايرانية بواسطة الاستعمار العجوز بريطانيا وان آخره كان الاجراء المثير للشك للناقلة التي تحمل علم وتمتلكها بريطانيا بخرق الضوابط في عبورها مضيق هرمز.

واضاف البيان نعتقد ان دعاة القوة في العالم يتهيأون لزعزعة المياه الاقليمية و تهديد نقل الطاقة التي يحتاجها العالم فإننا نعتبر ان الرد الحازم على الخروقات من واجبات الحكومة وبدورنا ندعم الاجراء الحازم للقوات البحرية في الحرس الثوري والذي جاء في الوقت المناسب ونطالبهم الاستمرار في التعامل بحزم وقوة لحماية المياه الاقليمية.

وكانت العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية قد أعلنت في بيان لها أصدرته قبل أمس، ان وحدة زوارق المنطقة الاولى للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، احتجزت ناقلة نفط بريطانية باسم "stena impero" خلال مرورها من مضيق هرمز بسبب عدم التزامها القوانين الدولية البحرية، وذلك بطلب من منظمة الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان.

انتهى**م م**2041**



