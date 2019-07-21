بعيدي نجاد: لتكبح بريطانيا جماح عناصرها التي تسعى لإثارة التوترات

وفي تغريدة له على حسابه في "تويتر" اليوم الاحد، وصف بعيدي نجاد هذه التطورات بأنها خطيرة وغير مدروسة تحدث في فترة حساسة تمر بها المنطقة.

وأكد في الوقت نفسه على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حازمة ومستعدة لمواجهة السيناريوهات المختلفة.

وكانت العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية، قد أعلنت مساء الجمعة الماضي، انها احتجزت ناقلة نفط بريطانية باسم "stena impero" خلال مرورها من مضيق هرمز بسبب عدم التزامها القوانين الدولية البحرية وإطفائها جهاز تحديد المواقع، وذلك بطلب من منظمة الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان (جنوب).

**ح ح**۱۰۴۹