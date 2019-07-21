٢١ يوليو ٢٠١٩ - ١٣:٥٠
رقم الصحفي: 2459
رمز الخبر 83404996
٠ Persons

بعيدي نجاد: لتكبح بريطانيا جماح قواتها الداخلية التي تسعى لإثارة التوترات

بعيدي نجاد: لتكبح بريطانيا جماح قواتها الداخلية التي تسعى لإثارة التوترات

لندن / ۲۱ تموز / يوليو/ إرنا – قال السفير الإيراني لدى بريطانيا "حميد بعيدي نجاد" تعليقا على توقيف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، قال إنه على الحكومة البريطانية أن تكبح جماح القوات السياسية الداخلية التي تزيد من التوترات الراهنة بين طهران ولندن أكثر من قضية السفن.

وفي تغريدة له على حسابه في "تويتر" اليوم الاحد، وصف بعيدي نجاد هذه التطورات بأنها خطيرة وغير مدروسة تحدث في فترة حساسة تمر بها المنطقة.

 وأكد في الوقت نفسه على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حازمة ومستعدة لمواجهة السيناريوهات المختلفة.

وكانت العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية، قد أعلنت مساء الجمعة الماضي، انها احتجزت ناقلة نفط بريطانية باسم "stena impero" خلال مرورها من مضيق هرمز بسبب عدم التزامها القوانين الدولية البحرية وإطفائها جهاز تحديد المواقع، وذلك بطلب من منظمة الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان (جنوب).

**ح ح**۱۰۴۹

تعليقك

You are replying to: .
1 + 14 =