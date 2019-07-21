ايران في طريقها لتصدير أحدث الرادارات في العالم

واشار وزير الطرق وبناء المدن "محمد اسلامي" خلال حفل الافتتاح الرسمي لرادار TMA، إلى قدرة القوى العاملة لدى شركة الملاحة الجوية الإيرانية ، قائلاً: "من أولوياتنا جعل مجال العناية والرقابة يتوافق مع المعايير العالمية والاهتمام بالمعدات لزيادة دقة توجيه الرحلات الجوية.

وأعلن وزير الطرق وبناء المدن ان ايران في طريقها لتصبح من أوائل الدول المصنعة والمصدرة لأحدث الرادارات في العالم.

وتابع: من خلال نصب هذا الرادار، تحققت التغطية الكاملة لمنطقة شمال البلاد ومنطقة طهران في مجال النقل الجوي، وبذلك ستكون الطائرات تحت المراقبة تماما من خلال نظام مراقبة الطيران منذ لحظة تشغيل محركاتها واقلاعها وبلوغها ذروة ارتفاعها وطيلة مسارها وحتى وصولها الى غايتها.

ويعد رادار TMA واحدًا من أكثر الرادارات تقدمًا في العالم ويعتبر الثاني من نوعه بعد رادار بندر عباس في الشرق الأوسط وهو محلي الصنع بالكامل، ويشمل نظام الرادار PSR الذي يبلغ نصف قطر شعاعه ۱۲۰ كم و MSSR بشعاع نصف قطر ۴۰۰ كم.

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