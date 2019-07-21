ربط 9 مطارات دولية إيرانية بمركز طوارئ السلامة الجوية

وقال "سياوش اميري مكري" خلال مراسم افتتاح عمليات السلامة الجوية الطارئة حضرها وزير الطرق وبناء المدن "محمد إسلامي": بعد وقوع حوادث الطيران الأخيرة والفيضانات وما شابه ذلك ، كان من الضروري افتتاح هذا المركز في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: قررنا تحويل نشاطات وعمليات هذا المركز إلى عمليات سلامة وطوارئ.

وتابع أمير مكري قائلا: بعد افتتاح المركز مباشرة ، تم ربط تسعة مطارات دولية في البلاد هي مهرآباد ومشهد وتبريز وزاهدان وشيراز وبندر عباس وإصفهان وكرمان ويزد بهذا المركز.

وأضاف المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية قائلا: اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول العام الجاري، سيتم ربط 33 مطارا من المنافذ الجوية وبحلول مارس / آذار 2020 سيتم ربط جميع مطارات البلاد بهذا المركز.

وتتضمن مهام هذا المركز ، عملية التدريب على السلامة على جميع مستويات بالنسبة لموظفي شركة المطارات ، وعملية التدقيق لإجراءات السلامة الداخلية في الإدارات ، وعملية التحقيق الداخلي في الحوادث والطوارئ ، وعملية الإبلاغ عن المخاطر والأحداث الإلزامية والطوعية ، وعملية التأهيل المهني لكل التخصصصات ، وعملية اعتماد تدابير الرقابة ضد المخاطر المحددة.

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