وزير الطرق : ناقلة النفط المحتجزة في السعودية غادرت ميناء جدة

وأضاف عباس اسلامي، في تصريح أدلى به اليوم الأحد على هامش مراسم تدشين مركز طوارئ السلامة الجوية، أن ناقلة النفط الإيرانية سمح لها في الساعة 15:16 من يوم أمس بمغادرة ميناء جدة في السعودية بعد متابعات خاصة من منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وتابع: إن الناقلة برفقة سفينتين قاطرتين تتجه إلى الخليج الفارسي لدخول المياه الإقليمية الإيرانية.

يذكر أن ناقلة النفط الإیرانیة كانت تبحر فی البحر الأحمربتاریخ 1أیار الماضی اتجهت إلی میناء جدة بسبب وجود عطل فنی فی المحركات.

انتهى **م م** 2041**

