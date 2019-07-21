ايران تصدّر ما يتراوح بين 5 الى 6 مليارات دولار الى دول الجوار الشرقية

تصريحات انصاري هذه، جاءت للصحفيين اليوم الاحد على هامش اجتماع اللجنة التنسيقية للعلاقات الخارجية بمقر الخارجية الايرانية وبمشاركة ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية ورؤساء المحافظات الشرقية وايضا سفيري ايران في باكستان وافغانستان.

واضاف مساعد وزير الخارجية : لقد قررنا في ضوء سياسات الحكومة وبهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجيران، اجراء دراسات حول حواجز الصادرات والاستيراد؛ مبينا ان ما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار هي عائدات الصادرات الى دول الجوار الشرقية حاليا.

واشار الى مناقشة العقبات المصرفية في مجال التجارة الخارجية الايراني خلال الاجتماع اليوم؛ معلنا عن رغبة الجانين الباكستاني والافغاني في انشاء مصرف مشترك مع ايران.

وحول القضايا المطروحة الاخرى خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للعلاقات الخارجية اليوم، اشار انصاري الى عمليات الجمارك والشحن والنقل؛ مبينا ان كافة الحاضرين اجمعوا على ضرورة منح التسهيلات وتحديد رسوم تنافسية من جانب الحكومة للدول الاخرى، وبما يسهم في ايجاد توازن مع اطراف التعامل التجاري مع ايران.

انتهى ** ح ع