إيران تفوز ببطولة العالم للكاراتيه في فئة الكوميتيه للمرة الثالثة علي التوالي

واستضافت طاشقند منافسات بطولة العالم في نسختها السادسة عشرة من الجمعة الماضية حيث انتهت اليوم (الاحد).

وتنافس 340 لاعب كاراتيه من 33 بلدا في إطار هذه المسابقات.

وفاز فريق الرجال الإيراني للكاراتيه في فئة الكوميتيه بعد هزيمة غريمه السعودي بثلاث نقاط.

کما فاز فريق السيدات الايراني في هذه البطولة بعد الحاقه الهزيمة بنظيره الياباني بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية لهذه المسابقات.

وتجدر الاشارة الى ان ايران احرزت المركز الثاني في فئتين الكوميتيه والكاتا لبطولة الكاراتية الاسيوية في طشقند.

انتهی**2054/ح ع