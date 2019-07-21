٢١ يوليو ٢٠١٩ - ١٨:٠١
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر 83405472
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ظريف : جون بولتون يسعى لجرّ بريطانيا نحو المستنقع

ظريف : جون بولتون يسعى لجرّ بريطانيا نحو المستنقع

طهران / 21 تموز / يوليو / ارنا – حذّر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، عبر تغريدة له ، بريطانيا من محاولات مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون، لجرّها الى المستنقع؛ مبينا ان "التحلي بالحكمة وبعد النظر من شانه ان يفشل هذه المخطّطات".

يتبع ...** ح ع

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