ظريف : جون بولتون يسعى لجرّ بريطانيا نحو المستنقع

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طهران / 21 تموز / يوليو / ارنا – حذّر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، عبر تغريدة له ، بريطانيا من محاولات مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون، لجرّها الى المستنقع؛ مبينا ان "التحلي بالحكمة وبعد النظر من شانه ان يفشل هذه المخطّطات".
طهران / 21 تموز / يوليو / ارنا – حذّر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، عبر تغريدة له ، بريطانيا من محاولات مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون، لجرّها الى المستنقع؛ مبينا ان "التحلي بالحكمة وبعد النظر من شانه ان يفشل هذه المخطّطات".
يتبع ...** ح ع
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