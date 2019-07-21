الخارجية الايرانية تقدم شرحا حول عودة ناقلة النفط من ميناء جدة

وافاد القسم الاعلامي في وزارة الخارجية الايرانية، ان موسوي وفي معرض التعليق على عودة ناقلة النفط التابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية من ميناء جدة في السعودية نحو البلاد، وايضا نقل الراكب المصاب الايراني لسفينة سافيز من مستشفى جيزان في السعودية الى سلطنة عمان وثم الى ايران، قال : ان ناقلة النفط "هبينس" التي كانت قد رست جراء عطل فني في ميناء جدة السعودي بتاريخ 3 تموز/يوليو، استطاعت بعد ازالة العطل وفي ضوء المشاورات المختلفة واتخاذ اجراءات مستمرة من جانب وزارة الخارجية لمتابعة الامر مع الجهات المعنية، استطاعت بالتالي ان تغادر ميناء جدة في 20 تموز /يوليو متجهة نحو موانئ الايرانية.

واضاف : كما في تاريخ 3 حزيران / يونيو من العام الحالي، تعرّض احد ركاب سفينة سافيز التجارية في البحر الاحمر الى اصابة جراء حادث وقع داخل السفينة وعليه نقل الى مستشفى جيزان في السعودية؛ وبالتالي وبعد متابعات الخارجية، تم نقل الراكب المصاب الايراني لسفينة سافيز بتاريخ 20 تموز / يوليو من مستشفى جيزان السعودى الى سطلنة عمان، ومنها الى ايران.

واذ اشار الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية : لقد تمت متابعة هذين الامرين من خلال القنوات الدبلوماسية؛ ونحن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لدول سويسرا وعمان وايضا الجهات المعنية في السعودية على الخدمات والتسهيلات اللازمة في هذا الخصوص".

انتهى ** ح ع