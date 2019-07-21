السفير الايراني في دوشنبة يؤكد على تنمية العلاقات بين ايرتان وطاجيكستان

وافادت سفارة الجمهورية الاسلامية في دوشنبة، ان صابري التقى بوزير الطاقة والماء الطاجيكي "عثمان علي عثمان زادة"، وبحث معه في سبل تنمية التعاون الثنائي الشامل ولاسيما على الاصعدة الاقتصادية والثقافية بين ايران وطاجيكستان.

ويفيد هذا التقرير ايضا، ان السفير صابري اكد خلال اللقاء استعداد ايران لتعزيز علاقاتها مع جمهورية طاجيكستان "التي تربطها قواسم مشتركة دينية وثقافية ولغوية معها".

بدوره، اشار وزير الطاقة والماء الطاجيكي الى بدء مهام سفيري البلدين الجديدين؛ معربا عن ارتياحه من تنامي العلاقات الثنائية على مدى الاشهر الاخيرة بين طهران ودوشنبة.

ودعا عثمان زادة الى توطيد العلاقات، وبما يشمل اهداف وبرامج اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

كما اعرب وزير الطاقة والماء الطاجيكي عن تقديره لنشاطات الشركات الايرانية في بلاده؛ مرحبا بتعزيز خدماتها الفنية والهندسية والمساهمة في المشاريع الاعمارية داخل طاجيكستان.

واكد الجانبان الايراني والطاجيكي في هذا اللقاء على ضرورة عقد الاجتماع الثالث عشر للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي والثقافي المشتركة خلال الاشهر القادمة، وايضا متابعة القرارات السابقة الصادرة عن هذه اللجنة.

انتهى ** ح ع