محطة بوشهر النووية توفر 11 مليون برميل من النفط 

جاء ذلك في تصريح له للمراسلين، بعيد ختام إجتماع اليوم الأحد للجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي الذي انعقد بحضوره.

وأضاف صالحي، انه أجري خلال إجتماع اليوم مع أعضاء هذه اللجنة النيابية مباحثات جيدة حول الفعاليات ذات الصلة بالصناعة النووية في البلاد.

وقال، ان محطة بوشهر لتوليد الكهرباء تنتج 7 مليارات كيلوواط/ساعة من الكهرباء، موضحا أنه إذا ما تم تقييم أداء هذه المحطة على أساس "معدل سعر الكهرباء التي يتم تصديرها" أو "على أساس النفط المخزن"، فمن الممكن القول بأن هذه المحطة توفر 11 مليون برميل من النفط وتبلغ القيمة المضافة الناتجة عن محطة بوشهر للطاقة، حوالي 700 مليون دولار".

إنتهى**أ م د

