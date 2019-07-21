شينزو آبي: علاقاتنا مع إيران ودية

وأضاف آبي في تصريح له مساء اليوم الأحد على الهواء عبر التلفزيون الوطني الياباني، ان طوكيو لم تقرر بعد حول الطلب الأميركي بانضمام اليابان الى مشروع واشنطن بشأن إنشاء تحالف دولي لضمان الأمن في مضيق هرمز.
وتابع، ان العلاقات الراهنة لليابان مع إيران، علاقات ودية؛ مؤكدا مواصلة بلاده جهودها الدبلوماسية في سياق إستتباب الأمن بمنطقة الخليج الفارسي.
وصرح رئيس الوزراء الياباني، انه يعتزم إجراء محادثات مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حجة الإسلام حسن روحاني.
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طهران/21 تموز/يوليو/إرنا- صرح رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي"، ان طوكيو لم تقرر بعد بشأن المشروع الأميركي حول إنشاء تحالف دولي في مضيق هرمز؛ مؤكدا ان علاقات بلده مع إيران قائمة على الصداقة.
وأضاف آبي في تصريح له مساء اليوم الأحد على الهواء عبر التلفزيون الوطني الياباني، ان طوكيو لم تقرر بعد حول الطلب الأميركي بانضمام اليابان الى مشروع واشنطن بشأن إنشاء تحالف دولي لضمان الأمن في مضيق هرمز.
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