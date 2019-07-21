مسؤول : الفتاة الايرانية غزل سلطاني تحصد ذهبية التايكواندو الاسيوية في الاردن

وفي تصريح لمراسل "ارنا"، مساء امس الاحد، اضاف اسماعيليان، ان اللاعبة سلطاني تمكنت خلال منافسات التايكواندو الاسيوية للناشئة دون الـ 52 كغ، من تحقيق 4 انتصارات متتالية لتحرز في نهاية المطاف لقب البطولة لهذه المسابقات.
وبدأت منافسات بطولة التايكواندو الاسيوية للناشئة صباح امس الاحد (21 تموز / يوليو) في عاصمة الاردن عمان؛ بمشاركة 331 لاعبا، وهي مستمرة على مدى يومين.
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سمنان / 22 تموز / يوليو / ارنا – قال امين اتحاد التايكواندو في محافظة سمنان (شرق ايران)، "حبيب الله اسماعيليان" : ان الفتاة الايرانية غزل سلطاني، من اهالي هذه المحافظة، حصدت الميدالية الذهبية لبطولة التايكواندو الاسيوية المقامة في عاصمة الاردن عمان.
وفي تصريح لمراسل "ارنا"، مساء امس الاحد، اضاف اسماعيليان، ان اللاعبة سلطاني تمكنت خلال منافسات التايكواندو الاسيوية للناشئة دون الـ 52 كغ، من تحقيق 4 انتصارات متتالية لتحرز في نهاية المطاف لقب البطولة لهذه المسابقات.
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