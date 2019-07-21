روسيا تؤيد حق ايران في حادث ناقلة النفط البريطانية

وفي تصريح للصحافيين، الاحد، اضاف ريابكوف : من الواضح ان الادلة التي قدمها الجانب الايراني حول اجراءاته بشان ناقلة النفط البريطانية كانت اكثر اقناعا بكثير من قوانين الحظر الاوروبي التي استدل بها المسؤولون في حكومة جبل الطارق المحلية، بمساندة لندن، عند احتجاز ناقلة النفط الايرانية.

وتابع مساعد وزير الخارحية الروسي : ان الادلة الايرانية اصح بكثير من اسباب جبل الطارق ولندن اللّتين تمارسان القرصنة البحرية، لكن ايران تدأب على حماية البيئة البحرية في مضيق هرمز.

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