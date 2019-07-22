ظريف يصل الى نيكاراغوا

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية، ان اثنين من مستشاري رئيس جمهورية نيكاراغوا، الى جانب رئيس مجموعة الصداقة النيكاراغوئية – الايرانية، كانوا في استقبال ظريف لدى وصوله ماناغوا اليوم.
علما ان وزير الخارجية الايراني، بدأ زيارته الحالية لمنطقة امريكا اللاتينية، بجمهورية فنزويلا للمشاركة باجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز.
انتهى ** ح ع
طهران / 22 تموز / يوليو / ارنا – وصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، فجر اليوم الاثنين، الى عاصمة نيكاراغوا "ماناغوا"؛ في ثاني محطة من زيارته لامريكا اللاتينية.
وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية، ان اثنين من مستشاري رئيس جمهورية نيكاراغوا، الى جانب رئيس مجموعة الصداقة النيكاراغوئية – الايرانية، كانوا في استقبال ظريف لدى وصوله ماناغوا اليوم.
تعليقك