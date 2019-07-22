ظريف يصل الى نيكاراغوا

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية، ان اثنين من مستشاري رئيس جمهورية نيكاراغوا، الى جانب رئيس مجموعة الصداقة النيكاراغوئية – الايرانية، كانوا في استقبال ظريف لدى وصوله ماناغوا اليوم.

علما ان وزير الخارجية الايراني، بدأ زيارته الحالية لمنطقة امريكا اللاتينية، بجمهورية فنزويلا للمشاركة باجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز.

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